觀光局此次前進高雄國際旅展，邀集阿里山賓館、晶英國際行館、美麗四季、義大皇家、漢來及寒軒等大型指標性飯店及特色旅館業者於現場徵才，此外亦提供高雄福華、台南、高雄富野、高雄信宗、和逸高雄中山館等觀光旅館及旅館，總計近100個職缺資訊。

為增加大眾對旅館工作認識，觀光局於旅展攤位現場設置房務工作體驗互動區，模擬旅館客房場景，並邀請飯店現職房務員現場引導民眾體驗房務工作，透過瞭解旅宿業工作，吸引更多有意願者投入旅宿業。

觀光局透過訂定「交通部觀光局補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」，補助觀光旅館業、旅館業及民宿經營者新增聘僱房務及清潔人員，鼓勵旅宿業者以較高薪資水準僱用基層服務人員並配合專案媒合等多元管道措施紓緩缺工問題，以增加旅宿業接待量能。

觀光局表示，旅宿業職務多元，需要各種人才加入。為穩定旅宿業接待服務量能及品質，加速擴大吸引國際觀光客來台，後續將持續與勞動部合作辦理旅宿業缺工專案協助計畫，並透過媒合大專院校及旅宿業者辦理人才招募說明會，多管齊下協助旅宿業者補足人才缺口。