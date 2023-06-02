AKIRA（左）與蔡昌憲一同參與實境節目《神秘五金行》。（衛視中文台提供）

衛視中文台《神秘五金行》本周播出第3集，也即將正式開業，在大家邊吃邊聊愉快的氛圍下，王彩樺也好奇問AKIRA平常跟老婆林志玲都在做什麼，AKIRA大方回答夫婦倆的日常生活。

AKIRA（左起）、蔡昌憲、王陽明、温昇豪、王彩樺、禾浩辰6人感情好，常一起開會討論工作。（衛視中文台提供）

AKIRA說和林志玲都有在工作，也需要一起照顧孩子，就跟一般普通夫妻一樣，像是在日本吃拉麵的時候，就是一個人先吃，另一個人在旁邊負責帶小孩，再輪流交換這樣，讓同樣有小孩的王陽明心有戚戚焉直呼：「我懂！」

他還說平常在家大都是林志玲負責下廚，台式、日本跟印尼料理都是她拿手的，尤其是咖哩，AKIRA邊豎起大拇指邊說：「志玲做的咖哩很好吃！」

另外，彼此聊到平常吃早餐的習慣，AKIRA除了對温昇豪準備的營養均衡早餐相當滿意之外，也說如果有演唱會表演的話，他會更注重吃的東西，因為演唱會通常是2個半到3個小時不間斷，所以那天只吃米飯，用碳水化合物維持體力。

平時均衡飲食很也重要，運動完後要多攝取蛋白質，運動前的話，就要吃像温昇豪準備這種對內臟比較溫和的食物，一旁的王彩樺聽到AKIRA這麼注重養身健康，忍不住用日文問：「志玲姐姐很幸福呢！」AKIRA笑答：「是啊，志玲的飲食也是很注重健康的！」