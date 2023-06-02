28歲的約旦王儲胡笙（Prince Hussein）王子大婚，迎娶29歲的沙烏地阿拉伯建築師艾塞芙（Rajwa Alseif），而威爾斯親王夫婦威廉和凱特也盛裝出席。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，在這冠蓋雲集的大場面中，威廉和凱特卻毫不保留，展現了老夫老妻的互動。影片顯示，艾塞芙和夫婿在迎賓時，凱特打開話匣子，和新娘熱烈交談，無視後面大排長龍。

而走在前面的威廉不但回頭說，「好了！好了！」還不斷打手勢，要老婆趕快結束話題，繼續前進。雖然威廉顯得有點不耐煩，但穿著一身粉色禮服的凱特卻絲毫不受影響，一派泰然自若。

她不顧夫婿等候，除了稱讚新娘的美貌外，還充分展現親切的個性，笑容可掬地和她聊了起來。顯然由於威廉毫不掩飾的不耐，終於讓凱特感受到了，她才一結束話題，老公就急著把她拉走。

40歲的威廉和41歲的凱特這次到約旦參加婚禮一直保密，直到婚禮開始前幾小時，才由約旦官媒證實。不過，前一晚已經有人發現，他們出現在約旦首都安曼的豪華飯店。事實上，同行的還有34歲的碧翠絲（Beatrice）公主，以及她39歲的夫婿莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）。

或許凱特會這麼興奮，可能是因為她童年時曾在約旦住過一小段時間。而約旦為了向已故的英國女王伊莉莎白二世致意，特別讓新人在結束婚禮儀式後，搭著1984年特別為她來訪而打造的荒原路華攬勝（Land Rover Range Rover）轎車，前往婚宴會場。