比5歲就抬頭還扯，美國賓州新手媽媽上傳了一則影片到社群網路上，影片中她的寶貝女兒出生3天就抬頭，她驚呼「這正常嗎？」不只這樣，小女嬰還牙牙學語並且嘗試爬行，引起網路熱議。除此之外，她18天大的時候就開始翻身，現在3個月大還很堅持自己站起來，這小娃似乎有點著急。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，來自美國賓州白橡樹郡（White Oak）的新手媽媽米雪兒（Samantha Mitchell）和她的媽媽在醫院拍下了她們寶寶妮拉（Nyilah Daise Tzabari）還待在醫院的保溫箱裡時的畫面並且上傳到抖音（TikTok），引起網路熱議

Newborn baby lifts her head at just three days old: Tips for mums #PennsylvaniaHospitalNews #PennsylvaniaNews #PAPatientCare #PAWellness #PennMedicine [Video] Samantha Mitchell,from White Oak, Pennsylvania, and her own mother captured the incredible… https://t.co/m07mJtrMOA — Jennifer Miller (@JenniferMNHI) June 1, 2023

影片中可以看出這個小女娃在扭動身體、發出聲音並抬起頭看著周圍。米雪兒的媽媽趕緊叫她拍下這個驚人的畫面，因為她知道她的朋友和家人，沒有人會相信這件事，而且她對女兒竟然爬行了整整一分鐘感到驚訝。而她才剛出生2天多而已。

網友@imtamar._.0表示：「她其實想開車送妳回家。」而@danelove78則是笑稱：「她趕著下週要去上班。」還有網友@erins_anxious提醒小女嬰：「 慢一點，妳媽媽產後都還沒復原呢。」

妮拉現在已經3個月大，而通常嬰兒開始爬行的平均年齡約為9個月左右，但妮拉已經展示了超越她早期發展目標的能力。

米雪兒笑稱：「我希望她可以當個寶寶。我感覺自己從未真正擁有過新生兒。她現在已經能站著了。我們並沒有試圖讓她站起來，她只是不肯彎曲膝蓋坐下來。她還不能單獨站立，她還只能靠著我們站著，但她一直試圖站起來。」

妮拉43週時出生後，吃全母乳。這位米雪拉聲稱她的女兒在18天大時就開始翻身，然後一個半月大時試圖說話。