2023高雄市旅行公會國際旅展2日在高雄展覽館盛大開幕，此次旅展共匯集海內外機構、公私部門450多個攤位參展，是南台灣最大黨的國際旅展，看好疫後國外度假及暑期旅遊旺季商機，各攤位紛紛祭出最夯行程及最殺優惠價格，準備讓民眾搶便宜拿好康。

2023高雄旅行公會國際旅展開幕首日就吸引上萬人朝聖，高雄市長陳其邁更親自出席剪綵活動，他表示，本次旅展是南部最大觀光商品銷售平台，超過450個攤位以上的廠商，與市府一起合作行銷高雄，提供最巨量、最豐富的優惠促銷活動，歡迎民眾盡情享受旅遊帶來的快樂。

陳其邁指出，感謝交通部長王國材大力協助南部觀光建設，而目前高雄觀光最需要的是航班立即增建，高市府正與航空業者共同努力中，唯有以高雄作為國際觀光客進入的大門，才能讓其看到南部的好山好水，進一步從認識台灣到愛上台灣。此外，市府將跟旅行公會共同努力，推出國際引客計畫，希望更多遊客來高雄旅遊消費，帶動高雄市觀光產業發展。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，疫情3年期間重創觀光，政府適時伸援手，給了補助，度過難關，疫情解封，航班旅遊能量，春暖花開時刻已到。業者也祭出相關優惠，更有旅宿業者推出下殺33折，準備迎接下半年旅遊盛事。