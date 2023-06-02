花蓮縣長徐榛蔚4月間到台泥和平廠興建進度，希望7月就能如期運轉。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚4月間到台泥和平廠興建進度，希望7月就能如期運轉，協助處理家用垃圾。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

台泥與花蓮縣政府簽定垃圾焚化處理廠BOO案，下個月就要試營運，每日最高可處理 200 噸垃圾，是全台第一個利用水泥窯高溫協同處理地方垃圾，傳出隔壁宜蘭縣南澳鄉澳花村部落族人不滿台泥和平廠處理花縣垃圾，怒告花蓮縣政府，請求撤銷環差，法院昨判原告族人敗訴，環保局表示，氣化爐是為徹底解決花蓮垃圾問題，每年預計還可減碳超過4萬噸，並透過垃圾資源再利用達成減碳的指標案例。

縣環保局說，花蓮縣去年每日產出垃圾量約為174噸，除了部分鄉鎮有垃圾掩埋場外，長年轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。自2020年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾後，造成花蓮的垃圾場大爆滿，垃圾處理問題迫在眉睫，目前約有8萬公噸等待去化。

環保局表示，花蓮縣政府與台灣水泥股份有限公司合作興建「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，簽約20年，由台泥斥資47億元興建氣化爐及水泥窯，2021年動工，透過廢棄物資源化替代原料與燃料及縮短垃圾轉運路程可減少碳排，預計每年可減碳超過4萬噸。

下個月就可以試運轉，初期先收運北區及部分中區鄉鎮垃圾，明年連同南區鄉鎮垃圾也將送到和平處理，現有因無法處理而堆置、真空打包垃圾約8萬公噸，也會逐漸去化，解決垃圾危機。

環保局副局長饒慶龍說，預計先試運轉3個月，並取得使用執照，就會正式營運。每天處理量最高達200公噸，今年優先處理花蓮、吉安、秀林、新城、壽豐等鄉鎮的生活垃圾，明年南區玉里、卓溪、富里等鄉鎮垃圾也會納入，每天還有約3、40公噸的餘裕，8萬噸垃圾堆置打包垃圾隨同逐一消化。

此外，宜蘭縣南澳鄉澳花村德卡倫等部落族人，不滿花蓮縣府核准台灣水泥和平廠的環境影響差異分析審查，得以興建氣化爐，提告請求撤銷，台北高等行政法院昨判原告敗訴，部落族人不排除上訴。

為此環保局回應，氣化爐是為徹底解決花蓮垃圾問題，每年預計還可減碳超過4萬噸，也有相關的回饋機制。為讓資訊透明，台泥並將在DAKA園區設置24小時數據看板供外界檢視，以及設立環保電話專線傾聽民意，使水泥窯協同處理廢棄物的流程透明化，讓民眾與當地居民都能安心。