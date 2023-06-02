【全程字幕】民進黨性騷連環爆！何孟樺還原第三案內幕 哽咽曝曾「鼓勵被害人上報」：希望讓她不要擔心害怕

民進黨中央2日上午召開記者會，除了針對日前發生的黨內性騷事件道歉外，也透露外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，會立即做處理，傳出就是組織部政務副主任林男固。對此曾任民進黨青年發展部主任的議員何孟樺下午也出面說明，表示該案發生在她任內發生，當時也鼓勵同仁向上呈報，不過最終負責該案的副秘書長僅將林男固調離現職，並沒有啟動調查機制。

何孟樺解釋，她在擔任黨內青年部主任時，發現同個部門的工作夥伴有異樣，在詢問之下才發現她被其他部門主管寫情書、晚上電話騷擾。「當下跟同仁說應該要上報這件事情，因為不想看到部門的同仁被欺負。」何孟樺說，當下該案也告知婦女部主任，最後也有呈報給秘書長進行處理。

何孟樺說，當時同仁想走性騷擾機制的調查程序，不過後來發現該機制有問題，原因在於在調查結果出爐後，需要呈報到中常會，也就是當事人很可能在媒體前曝光，而這是當時不想面對的，因此黨中央想要用「比較務實」的方式解決。

何孟樺透露，一開始是要求該名遭到騷擾的同仁換部門，「這方面我跟我同人都無法接受，為什麼是受害一方要做調動？」何孟樺說，她與同仁都無法接受，最後則變成林男固調了部門，不過卻是從單位較小的民主學院調至組織部，雖然號稱職務平調，但卻形同升官。

何孟樺說，後續副秘書長也指示在黨部召開性平課程，並於主管會議中告誡所有人謹守男女之間的份際，而她的同仁也於2018年選戰中，離開黨部進駐到地方，減少與當事人的接觸機會。何孟樺直言，自己每次回憶起這件事，都覺得自己應該還可以做得更多，當初是我鼓勵我的同仁上報，希望可以讓他不要那麼擔心害怕，後來的結果卻好像很難給她很好的交代。

何孟樺強調，希望近日來的一連串事件，黨中央可以好好正視不管是性平調查機制、受害者保護，不希望再看到有任何受害人，大家其實都非常愛護黨，因此希望不管是在自己或是這樣申報的行為會對黨造成傷害，希望黨不要因為這樣的立場，讓當事人在整個過程中都充滿委屈，希望黨部不可以記得民進黨性平的價值，從現在開始到之後，甚至之前的事件，都能夠好好的正視、好好的處理。