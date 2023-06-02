全台首家上市的科技大廠光寶科技2016年起進駐楠梓科技產業園區，今天舉行聯合營運中心新廠二期工程開工動土典禮，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁與多位民代、光寶科技董事長宋明峰及業界貴賓蒞臨，共同為新廠祈福起鏟，未來一、二期合計將帶來超過5000個就業機會，創造100億元以上年產值。

行政院副院長鄭文燦表示，亞灣2.0是行政院將高雄打造成南部企業營運中心、研發中心以及高科技聚落的重要計畫，未來將藉由5GAIoT等相關產業的進駐，來提升企業的研發水準。

全台首家上市的科技大廠光寶科技2016年起進駐楠梓科技產業園區，今天舉行聯合營運中心新廠二期工程開工動土典禮，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁與多位民代、光寶科技董事長宋明峰及業界貴賓蒞臨，共同為新廠祈福起鏟。（林雅惠攝）

鄭文燦強調，光寶科技是台灣首家上市的電子公司，不斷創新成長，近年更積極耕耘智慧產業，台灣的ICT產業以光寶為首建立優勢，不斷與國際間競爭者間拉開差距，光寶高雄營運中心的投資超過百億，相信能對光寶的未來有更好的發展，一、二期將提供至少5000個就業機會，讓年輕人能到高雄築夢、圓夢。

高雄市長陳其邁感謝行政院在5月11日正式核定「亞灣2.0計畫」，從原本5年投入106.64億元擴增為7年170.39億元，在全球產業轉型之際，為高雄找到切入點，帶領高雄產業持續成長茁壯。

陳其邁表示，光寶從資通訊產品的生產轉型為雲端運算、車用電子等尖端產業的領導大廠，相信光寶已為迎接全球供應鏈流動，再創企業營運高峰做好準備，而高雄同樣也為迎接企業投資打造最好的投資環境，聯合營運中心新廠二期的投資案是起點而不是終點，歡迎光寶繼續加碼投資進駐亞灣2.0，繼續投資高雄、享受高雄。

光寶科技董事長宋明峰表示，雲端運算與Al應用帶動資料中心與伺服器未來需求持續成長，光寶高雄聯合營運中心將以尖端技術、智慧製造為基礎，為光寶發展新事業帶來新動能。光寶高雄二期串連工業自動化相關技術、核心產品與客戶應用，並結合低碳材料的供應鏈管理，將打造具備高度適應性、低碳排放及資源統合完善的智慧工廠。

高市府經發局長廖泰翔補充，市府擬定數位及淨零雙軸轉型政策，引進半導體、5G AIoT、電動車等科技產業以大帶小，配合亞灣2.0核定通過，提供國內最大5G AIoT實證場域與國際企業旗艦中心聚落，光寶是高雄產業及智慧城市發展的最佳夥伴，市府將全力協助投資如期如質完成，歡迎更多企業踴躍投資高雄。