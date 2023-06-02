宜蘭縣政府2019年成立「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，並建構電商平台，以扶植、推廣文化創意發展，今年再次廣邀具有宜蘭文化意象的文創品牌合作，有超過60家品牌、近180件商品投件，有12家品牌、近30件商品入選，入選商品皆會在「JINHO宜蘭敬好生活」電商平台上架，縣府盼民眾多加利用選購。

今年縣府文化局以「好生活（good life）、家生活（home life）、綠生活（green life）」為品牌精神廣邀投件，經審查評比，最終選出12個品牌、近30件商品。

入選品牌有毓秀私房醬、睿柏甜點工作室、宜紅茶苑、台灣碗盤博物館、米薩維奇陶藝工作室、小創襪、艾達皂房，以及再次獲選的己文堂、小磚疊疊樂、未來氏、青木工坊、NVB。

文化局表示，入選品牌涵蓋特色食品、陶藝、織品工藝、製皂製香、木作等類別，每件商品都代表一種宜蘭風格，充分體現敬好的宜蘭生活。

縣長林姿妙今天（2日）親自授獎，肯定12家入選品牌對推廣宜蘭文化的用心，以及積極研發特色風格的創意。她表示，宜蘭致力於扶植與推廣文化創意產業發展，「JINHO宜蘭敬好生活」將「宜式生活」打造為一種特有的「生活態度風格」，打開宜蘭文創品牌的知名度。