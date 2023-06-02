最近適逢梅雨季，迎來夏日蚊蟲孳生的繁殖期，內埔鄉泰安國小校園內有許多小黑蚊，過去曾使用水生生態養殖盆的食蚊魚生物防治法，達到有效的蚊蟲傳染病防疫。2日屏科大共捐贈10個2呎生態養殖盆、紅球、孔雀魚、米蝦、底棲清道夫等觀賞類水生動物，盼能降低蚊蟲滋生率。

孔雀魚悠游在生態養殖盆。(屏科大提供)

孔雀魚、米蝦等捐贈水生動植物，皆是屏科大水產系及農園系教學實習培育動植物，提供泰安國小友善維護校園生態，同時亦能降低蚊蟲滋生率，屏科大友善鄰里，攜手小學共同為綠色校園及永續循環教育奠定良好基礎。

屏科大主秘施玟玲說，大學不止肩負培育高階人才、學術研究的使命，更應該將專業、技術回饋地方，屏科大作為地方智庫，又與泰安國小是好鄰居，我們非常樂意、願意大手牽小手共同扎根教育。

泰安國小校長林廣文說，學校是環境教育示範學校，希望用友善環境的生態養殖方式來防止蚊蟲，初步先從教職員照養開始，未來會規畫環保課程，並以責任制的方式分配各年級學童，教導他們維護這個生態養殖盆。

屏科大水產養殖系主任劉俊宏布置生態養殖盆。(屏科大提供)

屏科大近年力行推動生物防治友善農法，注重環境生態健康，此次贈與泰安國小的生態養殖盆，以食蚊及水質穩定為兩大特色進行盆中生物投放設計，如孔雀魚、紅球食蚊特性，水中孓孓為主要魚類的蛋白質來源，米蝦及底棲清道夫則會食用殘餌等，具穩定水質的功用，搭配符合觀賞魚類口徑的教學實習研發飼料，補充動物其他的營養來源。

而水芙蓉在生態養殖盆更是扮演重要的角色，可透過吸收魚類排泄物分解而來的含氮、磷等營養鹽生長，而發揮淨化水質的功效，更可藉由光合作用吸收水中的二氧化及碳釋放氧氣，供動物生長所需，同時，亦能在盆中形成掩護幼魚的避難所，營造良好生態復育環境。

泰安國小以生態養殖食蚊魚的生物防治，達到永續的防疫作為，深獲屏科大認同，也希望透過點點滴滴的生活日常，教導學童從小培育永續環境、愛惜自然生態的觀念，屏科大也將會隨時伸出大手，給予鄰里各級學校、鄉親，友善又溫暖的關懷，實踐大學社會責任造福地方幸福和諧。