沈宗隆妻子辦理交保。（周麗蘭攝）

雲林縣議長沈宗隆疑似收受綠能業者賄賂自3月9日遭羈押迄今2個半月，沈宗隆律師聲請交保，雲林地院今（2日）下午2點半開庭審理，法院裁定萬元交保。另外，同案遭羈押的鍾姓包商今日上午以150萬元交保。

沈宗隆妻子、兒子在法庭外等候消息，沈妻表示，她只擔心丈夫的健康，終於能夠交保，他可以得到較好照顧。

沈宗隆獲交保後，妻子及兒子陪他走出地檢署，媒體詢問他「心情如何」、「健康如何」？他回答，感謝大家，健康還好，謝謝，隨即上車返回土庫家中。沈宗隆看起來平靜，氣色正常。

達德集團在雲林縣開發綠能傳出該公司人員行賄縣議長沈宗隆、部分議員，今年3月搜索達德集團相關幹部、議長沈宗隆、3名議員住處及服務處、縣議會黨團辦公室、鍾姓包商住處，3議員獲得交保，達德前執行長潘正綱、議長沈宗隆、鍾姓包商3人遭羈押。

潘正綱於4月獲30萬元交保；沈宗隆、鍾姓包商5月5日遭雲林地檢署聲請延押2個月。

不過雲林地檢署日前聲請具保停止羈押鍾姓包商，雲林地院昨（1日）下午開庭審理，檢方陳述鍾對於案情已有交代，沒有羈押必要，雲林地方法院裁定150萬元，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

針對沈宗隆律師聲請具保、停止羈押案，今（2日）下午開庭審理，沈妻、兒子在庭外靜候。

雲林地院表示，針對被告沈宗隆聲請具保停止羈押案件，合議庭今（2日）下午進行訊問，經聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定停止羈押。

雲林地院說，被告沈宗隆固然准許停止羈押，但仍具有羈押的原因，只是必要性上已經有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且命被告沈宗隆不得和本案共犯或證人接觸。