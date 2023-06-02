新纖決策委員會副主委羅時銓表示，今年瓶用酯粒進入需求旺季，營運一季比一季好，第4季仍待觀察，而生成式AI與電動車議題正熱，集團中的背光模組與面板廠達輝、友輝(4933)迎戰商機。總經理歐金達表示，泰國合資擴建的21萬噸寶特瓶回收級聚酯粒（R-PET）產線第3季投產，年產值滿載可達70億元，預估今年可貢獻20億元、明年則可望全年貢獻。預計台灣、泰國R-PET產能至今年底合計將達25萬噸。

除了泰國，新纖在越南跟VNPOLY的合作案也順利推進，此外，也評估在美國設立子公司、印尼新的化纖合作案等。

新纖今年第1季後面開始轉盈，5月的化纖稼動率達7、8成，6月可望達到9成，因此預期第2季營收會比第1季好，第3季還會比第2季更好，但第4季還要再觀察。

今纖今天股東會中也順利改選12席董事，當選人包括吳東昇、吳東明、吳昕杰、吳昕恩、洪士鈞、邱鏡淳、施火灶、倪舜模、劉榮基共9席一般董事；以及邱賢德、林輝煌、蔡永欽等3席獨董。任期自即日起至2026年6月1日止。