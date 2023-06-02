此次聯貸案由合庫統籌主辦並擔任管理銀行，並由遠東銀、臺企銀、臺銀、土銀、華銀、農業金庫、彰銀行、上海商銀共同參與。由於參貸踴躍，最終以73.5億元完成募集，並將永續指標納入聯貸條件。

若合迪母公司中租-KY入選「道瓊世界永續指數」成分股，且其ESG年度分數在「環境、社會、企業治理及經濟」等3大類評比達成指標，合庫將給予相對應利率優惠，雙方透過授信條件搭配，以具體行動共同為永續金融盡一份心力。

合迪成立於1987年，專注於運輸車輛與營建機具的利基市場，憑藉深入了解融資與汽車市場的優勢，投入以自小客車為主的汽車分期付款市場，之後陸續成功開發貨卡車、移動式吊車及營建機具等特定標的物分期市場。

合迪2022年合併營收169.09億元、年增達29.1％，稅後淨利54.12億元、年增達24.58％，每股盈餘（EPS）3.4元，優於前年3.09元。據中租-KY財報揭露，合迪2023年首季稅後淨利12.26億元、年減10.83％，每股盈餘約0.77元。

中租-KY指出，運輸車輛與營建機具近年來已發展成為合迪主力經營市場，且經過多年市場深耕發展，2022年惠譽國際信用評等公司續確認合迪的台灣長期評等為「A+(twn)」、長期評等的展望為穩定，成長動能強勁，經營策略穩健。

而在《天下》雜誌2023年的2000大企業調查，在服務業中的機械及設備租賃行業別裡，中租-KY排名第1名、合迪為第6名，在歷年的服務業總排名也持續進步與成長。