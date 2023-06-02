重案玄奇》現場留有1封李靖的遺書。（資料照／徐養齡翻攝）

重案玄奇》陳天心當時坦承行凶，以手肘勒死男童。（資料照／徐養齡攝）

重案玄奇》新竹市警方在嘉義逮捕陳天心（右1）。（資料照／徐養齡翻攝）

重案玄奇》李靖當時送醫已無生命危險，但當下時昏時醒、胡言亂語。（資料照／陳育賢攝）

8年前，新竹市1名小六男童放學後沒回家，家長接不到人急報警，警方找到男童時已氣絕多時，身旁還有1名男子吸入大量殺蟲劑昏迷，奇怪的是，男子醒來強調自己沒殺人，事後發現，男子胸頸有不明宗教刺青，房間擺設泰國神龕、小棺材等，疑似養小鬼，警方回憶辦案過程，只能用「詭異」來形容。

2015年5月12日，家長跑到派出所報案，男童沒到補習班，警方連忙調監視器，發現男童一出校門，跟1名男子到便利商店買東西，走進1棟大樓後，就再也沒有出來。沒人知道男子到底是誰？警方才問出他是25歲的李靖。

員警循線找到租屋處不斷敲門，李靖起身拉開門的內鉤露出一門縫，警方便踹門進去，卻看到男童躺在床上氣絕多時，李靖則陷入昏迷，現場僅留有1封遺書，指名留給4名國中生及1名國小生，並交代家人要將他的遺體火化及捐贈器官。

只是，男童怎麼會認識大他12歲的李靖？承辦員警回憶，李靖長年在學校周邊打工，平時都跟同學一起打球，買遊戲點數給同學，也因打球認識男童，常邀他到家裡打網路遊戲，學校師生、家長都知道這號人物，但因他疑有戀童傾向，家長會禁止小孩跟他往來。

警方從監視器畫面，知道男童陳屍處不是第一現場，且男童被抱進電梯時，還有另1名男子跟著他們下樓。警方詢問另一名男子是誰？李靖在筆記本上寫下「天心」二字，員警一頭霧水，以為是藝人的名字，事後才知道，原來另1名男子就叫陳天心。

警方怕陳天心逃亡，掌握行蹤後，立即南下嘉義逮人，承辦刑警回憶，當時在超市外守了1、2個小時，還被店員側目報警。陳天心參加完友人告別式，到動物醫院聊天，警方上前表明身份，陳一點都不慌張，也不打算逃跑，很乾脆的上了警車。

到底有什麼深仇大恨，需要殺死男童？陳天心三緘其口，後來才講出，李靖要他「要處理1名老闆的兒子」，事後他會付50萬元，同時讓他接任禮儀公司主任，他受不了誘惑，答應殺人。李靖則稱，因財務問題欲尋短，和男童感情最好，所以想帶他一起走，但下不了手，才會找陳幫忙，與養小鬼無關，只是他個人宗教信仰。

原來李靖早已策劃好一切，他把男童帶回家後，還假扮學校、補習班老師，打電話告知男童錯誤行蹤。此時，陳天心早就等在房內，待男童專心玩遊戲時，從背後接近，以手繞脖將男童勒斃，直到李靖示意「ok」才鬆手，與李運屍下樓。

回想整個過程，資深刑警說，辦案這麼多年，沒看過這麼淡定的殺人犯，陳天心講起殘忍的犯案過程，就像是第三者，只是在描述1件與他毫無關係的事。歷審都認為李、陳犯行重大，但犯行不符合人權兩公約的「情節最重大之犯罪」無從科處死刑，因此判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。