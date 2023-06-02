才剛獲選PLG年度教練的新北國王總教練萊恩，2日在總冠軍賽媒體日前夕突然一度拒絕受訪，獨自一個人躲到國王重訓室內踩飛輪，直到PLG執行長陳建州火速趕到新莊體育館，且進入國王休息室內「勸說」，萊恩才很不甘願地出來接受訪問，這種「耍大牌」風範令人不敢恭維。

由於國王上午11點就已經來到新莊體育館練球，可是根據聯盟安排的國王聯訪時間則在下午2點，等到媒體進入新莊體育館，國王早就練球結束，或許不想浪費時間等待，萊恩乾脆決定不要受訪，也沒開放國王球員在練球時給媒體拍照，只讓幾名球隊菜鳥上場投籃。

直到陳建州趕到新莊體育館，萊恩才決定出來接受訪問，但他表情明顯很不耐煩，「我們並未做出太多準備上的改變，畢竟我們還是同樣一支隊伍，我們只須保持專注，做好每個細節，努力贏下這個系列戰的每一場比賽。」

提到季後賽首輪食物中毒且腳傷的牧倫斯，萊恩表示，牧倫斯在明天的總冠軍賽G1會打，「首輪面對夢想家，對方始終針對性防守他，讓他沒有打好，但不管他可以上場打多少時間，我相信都會帶來貢獻，我們也會努力打出好的比賽內容。」