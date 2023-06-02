民進黨又爆性騷擾案，1日有民進黨女性前黨工，在臉書自曝被性騷擾，今日又有前黨工跳出指控遭到性騷擾，並稱向主管反應後，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」，對此，北市勞動局表示，已再度發文民進黨中央黨部，應於6月6日前回報處理狀況，目前還未收到申訴。

勞動局表示，今日再度發文民進黨中央黨部，要求民進黨應立即依《性別工作平等法》法規定處理職場性騷擾案件，並要求於6月6日前回報處理情形。

勞動局長高寶華指出，事業單位有多起職場性騷擾案件發生，並且讓受害勞工離職後陸續出面控訴，顯見雇主對此類事情預防以及處理態度有極大缺失，縱使員工已離職，或員工不願依程序正式提出申訴，只要雇主或主管知悉有相關情形，都應該依性別工作平等法第13條規定做立即有效處置，不可姑息。

勞動局補充，如員工遇到雇主未妥善處理職場性騷擾案件，可向地方主管機關提出申訴，調查案件經性平委員會審議後，違法事業單位就會被處罰新台幣10萬元到50萬元罰鍰，並且被公布事業單位名稱與負責人姓名。

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