根據S3 Partners LLC.所做的分析，今年以來放空半導體股的帳面損失已經超過180億美元，也就是每投入一美元放空這些股票就慘賠92美分。

這個結果一點也不令人意外，今年以來費城導體指數已經大漲39%，並在周二創下2022年3月來新高。

輝達成為空頭最大的「刺客」，其今年來股價上漲近170%，按市值計令空頭慘賠約86億美元。

在過去30天裡，這波強勁的升勢也觸發晶片股大量的軋空買盤。

分析報告指出，過去30天裡，空頭對大量的德州儀器（Texas Instruments）、安森美半導體（ON Semiconductor Corp）和微晶片科技（Microchip Technology Inc.）部位進行回補。

儘管輸得很慘，但他們並沒有因此退縮，反而越挫越勇，在過去30天裡，放空半導體的空頭部位增加了14億美元，空頭部位增加最多的前十檔股票包括超微（AMD）、英特爾、邁威爾科技（Marvell Technology）、萊迪思半導體（Lattice Semiconductor Corp）、科林研發（Lam Research）、台積電ADR、亞德諾半導體（Analog Devices）、科磊（KLA）、美光和思佳訊（Skyworks Solutions）。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF共同管理人Brad Lamensdorf表示，最終你將得到很棒的放空標的，即不賺錢又品質差的公司，就像20年前泡沫破滅的那些網路公司一樣，但現在這麼玩就像拿頭撞牆一樣。在一個趨勢的初期放空它是很危險的事，直到它們的技術獲得採用而表現開始不如預期之前，其股價表現很可能因為「不了解」而走高。且儘管該族群現在肯定會陷入震盪，但被這個趨勢吸引的新資金很容易就會燒毀空頭。這就像試圖在迷因股正狂熱時放空它們一樣，即使基本面有充分的理由做空，你也可能被「殲滅」。