現職加害者的主管林男固現身致歉，並配合調查 以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告。截自何孟樺臉書

今天民進黨記者會，揭露「有第三案」性騷擾事件，當事人林男固今天也在台北市議員何孟樺臉書留言，向當事人致歉，表示配合調查。並表示「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告」。

何孟樺在臉書還原提到，2018年擔任民進黨青年部主任時她的部門出現的案子，當時她曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折。今天，也要請黨中央勿枉勿縱，並全面檢討現有通報機制，是否能夠保護當事人。

何孟樺說，她在擔任民進黨青年部主任時，當事人是我部門的夥伴之一，當時我發現夥伴有異樣，在一起出差時主動問對方，她告訴我她被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，這位加害人，就是剛離任的組織部政務副主任，林男固。

結果被影射的當事人，就是目前組織部副主任林男固（許立明今表示已請他離開）。林留言指出，「我是林男固。我當時有向副秘表達我願意接受調查，但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書」。

他說，對對方造成的困擾，他真的很抱歉。「我被副秘告知有當事人覺得我有騷擾到她時，因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁」。後續有相關調查，他會全力配合。

她說，對方與他沒有任何感情糾葛，他必須先澄清，至於我造成對方的困擾，只能抱歉，概括承受。

他說，「以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告」，但過程與內容，基於保護對方，他不便透露。他不是要脱罪或轉移焦點，只是表達事實，若造成其他人困擾，一併在此致歉。