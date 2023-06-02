民進黨再傳出第2名女黨工遭性騷擾，當時主管、時任青年部主任蔡沐霖更涉嫌用言語讓被害人墜入無底深淵。而今（2）日黨主席賴清德震怒，上午約10時許赴黨中央開會；民進黨祕書長許立明親開記者會，率黨務主管起身兩度鞠躬道歉。而當事人今日也感謝大家關心，之所以會說出該事件是因為「只是想跟我自己和解」，引發討論。

該女前黨工在臉書表以「讓我為自己勇敢一次」為題，稱加害者在明知她有男友的情況下，在各種飯局喝醉時觸碰她身上部位；且事態發展越來越離譜，對方甚至還曾在飯店監視她，做出不讓她走出房門、形同軟禁的事情。

受害者表示，自己曾就遭到性騷擾一事跟上司蔡沐霖反應，不料對方聽完竟說出，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，該名前黨工之所以會說出自己的遭遇，是因為雖然現在的生活趨於平靜，但在打出文章的時候，又是再次撕扯以前的痛苦記憶，她更直呼「當下真的是邊打邊哭，打完繼續暴哭，好一陣子哭不出來了，還以為沒感覺了」，至少如今她不會再自責的懷疑自己什麼都沒做，她最後也表示，希望透過這篇長文，能為自己勇敢一次，「我只是想跟自己和解」，謝謝大家關心。

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