近年新世代平台犯罪增加，社群媒體、電子商務交易也都有洩漏商業機密的問題。企業遇上舞弊時，不只是金錢上的損失，商譽及營運面成本費用損失更為可觀。

他表示，會計師雖然能夠協助事後調查，不過根本仍然在於企業自身加強舞弊防制，不應縱容，以避免姑息養奸。

台灣誠正經營學會及台灣日本刑事法研究學會主辦、普華商務法律事務所及資誠聯合會計師事務所協辦的「企業貪瀆與誠信經營實務」研討會日前舉行，邀請檢察官、學者、會計師及律師分別從不同角度分享對企業貪瀆與誠信經營實務的看法。 普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧表示，為利有效防制舞弊，可將舞弊分從二種角度觀察：一種是為了私人利益、另一種則是為了企業利益。

前者因為明顯侵蝕企業利益，所以企業主有動機以內稽內控等管理方法防止發生；後者對於企業的傷害則不是那樣顯然，甚至短期有利企業取得業務利益，以至於除了內稽內控外，更有賴企業內化的誠信文化。

法規、往來企業的要求，以及各項增進商譽的評比激勵，更是強而有力的拉力，促使企業提升誠信經營管理。建議企業可以善用管理工具，事前預防貪瀆發生，事後容易蒐集證據資料追究責任，以有效防制貪瀆問題。