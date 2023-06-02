今年以來科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，在證交所29個產業分類中，表現較好的前五大依序是資訊服務、汽車、電腦及週邊設備、電機機械、觀光等。兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，台股長期各類股輪動，每年漲幅表現各有不同，以2022年表現最好前五大產業為電器電纜、觀光、生技醫療、建材營造及汽車類與今年最佳產業的表現有所差異，均衡布局在各產業即可享有各產業股價表現時的紅利，這樣能夠降低過度集中投資的風險，遇到股市修正的時候，相對的投資各產業龍頭股亦可分散產業波動。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，聯準會（Fed）升息循環接近尾聲，美元、美債利率繼續創高不易，同時國際股市持穩走高，整體環境有利股市資金行情維繫，在2023年第四季台股企業獲利成長可望轉正，以及2023年下半年選舉行情即將登場，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場接下來下半年市況將保持樂觀看好。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件，依序篩選成份股；若有該產業未選取足額成份股時，缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，預計每年6月、12月進行調整至相等權重，有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發，相對適合存股族的投資人納入資產配置，透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望爭取息收的機會。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。