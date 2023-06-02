雨還沒下完！由於午後對流雲系發展旺盛，氣象局今（3）日下午針對4縣市發布大雨特報，降雨將一路持續到深夜，台南、高雄都是降雨熱區。另外，有專家指出，台南一直到下周五（6/9）都是晴到多雲、午後局部短暫陣雨的天氣。

氣象局今日下午發布大雨特報，持續時間至今日晚間，受到午後對流雲系發展旺盛影響，容易出現突如其台的強降雨，可能伴隨著強陣風，大雨範圍：台南市、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣。

根據氣象局資料顯示，今日颱風遠離，雨勢趨緩，各地普遍「多雲偶透光」，午後受熱力作用影響，南部及各地山區有機會出現局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地普遍溫暖，北部及東半部高溫31至33度，中南部可達34、35度，尤其南高屏近山區的平地或河谷易有36度以上高溫機率。

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》稍早也針對台南市的天氣發文，表示周末偏東至東南風環境，屬於晴到多雲、午後局部短暫陣雨，山區有較明顯雨勢，從明日到下周五（6/3~6/9）都會是類似的天氣情況。