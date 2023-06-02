民進黨性騷吃案風暴持續延燒，今( 2日)又有兩名女性前黨工先後在臉書發文控訴，第一人先控訴遭同事陳右豪性騷擾後向青年部主任蔡沐霖申訴，蔡聽完後以極羞辱的詞彙反過來譴責受害者。隨後又有第二人指控，蔡沐霖曾不顧女性黨工意願強行「十指緊扣」，同天在唱KTV時牙齒遭陳右豪撞斷。

今日一名女性前黨工指控，當時的同仁陳右豪在飯局上喝醉後觸碰到她身上部位，還在飯店監視她、不讓她走出房門，而當時的主管、時任青年部主任蔡沐霖吃案不處理，還職場霸凌受害者，辱罵、指責受害者「妳給人家燒到整懶X火」。

隨後又有一名張姓女前黨工在臉書發文指出，蔡沐霖曾在餐會上發表對女性從政者不尊重的言論，包括「XXX沒懶趴，沒有用」和眾人謾罵其它政治工作者私德。張女說，諷刺的是蔡沐霖競選立委時，主打爸爸形象，但卻在現場不顧他人意願，頻頻牽起其它女性黨工的手、十指緊扣。張女事後也曾聽聞另名女同事指控，唱KTV時明明是蔡沐霖離她很近，但蔡卻放話說是女同事在「貼他」。

張女也提到，同天會後大家一起唱KTV，「唱歌途中我的門牙被陳右豪撞斷」，當時僅有陳與另名同事帶她到急診室，而事後蔡沐霖對此事的關心次數寥寥無幾，而醫療費用陳右豪拖欠一年才付清。張女坦言，此事讓她造成吃東西難以咀嚼，以及對生活膽怯的後遺症。而張女透過蔡、陳牽線到一個立委助理的工作，但當時張女仍是大學生無法正職工作因此婉拒，事後陳右豪要求張女為此向辦公室主任道歉、蔡沐霖還在背後批評張女「沒誠信」。

蔡沐霖今日上午被吃案後發表聲明稱，「擔任青年部部門主管期間，確曾因管理不當緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省」，對於黨內同仁（無論離職或現職），因他管理不當所造成的任何傷害，「至今仍感到非常後悔與虧欠」，近年除了對關係人持續問候關心，就性別平權及管理面向的不足也不斷努力進修，面對應負責任，無論過去、現在或將來，絕對不會逃避。

陳右豪在離開民進黨後，到桃園擔任記者主跑市政新聞，今遭爆料後陳也回應，「心裡很亂，不知如何回應，目前還在整理思緒。」據悉，陳正在找律師尋求法律上的協助。

對於時任青年部主任蔡沐霖及督導黨副祕林鶴明的處理，民進黨祕書長許立明今日也在記者會上表示，只要證據之所在，就是法律移送法辦的範圍。不會受限於對象。「這是我們的責任與承諾」。民進黨性平部主任李晏榕也說，有關移送法辦的部分，依照現有資料，會約詢相關人士，去了解是否有所涉刑責，若有，他們也會主動告發犯罪行為。

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