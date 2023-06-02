嘉義縣「靠山發浪音樂祭」8月19、20日在縣治特區登場，目前主辦方已展開一系列宣傳活動，今嘉義縣議員賴瓊如在議會質詢，指主辦單位打出「凡女性不著上衣，貼胸貼入場，即可免費領取手環入場」作法，看似優惠，其實是物化女性「黑白來」，尤其縣府卻還掛名指導、協辦，難道是帶頭強化對女性身體的物化和消費嗎？嘉義縣長翁章梁回應「我也不太能接受」，經縣府勞工暨青年發展處溝通後，目前主辦單位已將爭議字眼下架。

提名嘉義縣政府指導，縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」將在8月19、20日中午12點在太子大道旁廣場舉辦，收費約1500元起跳，今賴瓊如批主辨方以「女性不著上衣，貼胸貼入場」的行銷手法是消費女性，指縣府推廣性別平等多年，結果卻放任廠商用這種方式宣傳，是在帶頭強化對女性身體的物化和消費，更沒有盡到盡督責任。

翁章梁除說會再了解詳情，也說以這樣方式，他也不太能接受，相信很多人也不能接受，未來獨立舉辦單位若尋求縣府協助，會跟主辦方談，不可用這種方式來做為行銷和促銷的手段。

勞青處長陳奕翰事後表示，這場商業活動是一群返鄉青年為家鄉主辦的活動，希望首發成功後，未來就固定在嘉義縣舉辦，成為嘉義縣專屬的音樂季，澄清縣府並無任何補助，場地也是主辦單位跟台糖承租的。

陳奕翰說，至目前為止，縣府和主辦單位都只是初步接洽，對方也還沒向縣府提出行程協助的要求，對被掛名指導、協辦並不清楚，更不知道廠商的宣傳方式，議員質詢後有跟廠商反映，目前包括縣府掛名、貼胸貼入場等內容都已經刪除。