《2023年全球家族辦公室報告》顯示，亞太區家族辦公室對股票的配置最高 (37%)，其中41%計劃於未來五年增加已發展市場的固定收益配置。隨著美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置，35%計劃增持新興市場股票。

亞太區方面，80%家族辦公室預計對沖基金的表現將在未來12個月達到或勝於其目標。進行私募股權投資的亞太區家族辦公室較喜歡使用基金進行投資(53%)，因為有關基金一般可實現分散投資，並有助家族辦公室拓展投資至一些他們不熟悉的市場。

私募股權投資方面，亞太區家族辦公室最感興趣的行業是科技、醫療保健、資訊及通訊、房地產和租賃。整體而言，27%亞太區家族辦公室計劃於未來五年增加私募股權直接投資。

全球的家族辦公室均審慎計劃在2023年削減房地產配置，但在五年內，亞太區13%家族辦公室將轉為增加配置。此結果符合相關市場環境，因為2023年利率維持高位，房地產價格略為疲弱，隨後的寬鬆貨幣政策及較低估值將有望再次支持該資產類別。

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄表示：「與全球其他地區相比，去年亞太區家族辦公室的股票配置最高，而40%計劃在未來五年內大幅增加對已發展市場股票的配置。去年亞太區家族辦公室的私募股權投資主要分配於基金，而今年他們亦會繼續策略性配置資產至另類投資。展望未來，他們仍將偏好以另類資產分散投資。」

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管梁一苹表示：「我們的家族辦公室客戶繼續偏向投資於對沖基金和私募股權基金。近半亞太區家族辦公室使用對沖基金分散投資，為全球家族辦公室的三分之一。與全球趨勢相若，十分之四的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對已發展市場固定收益的資產配置，其中與我們亞太地區家族辦公室相關的長期投資主題為醫療設備及健康技術。瑞銀看到越來越多客戶有意在亞太地區設立家族辦公室。我們期待與他們合作，並滿足客戶的財富規劃和家族傳承之需求。」

整體而言，面對已發展經濟體不明朗的增長前景、貸款環境收緊及地緣政治緊張局勢加劇，家族辦公室對當前市場持審慎態度。地緣政治成為全球家族辦公室最憂慮的議題，其次是經濟衰退及通膨。