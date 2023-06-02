智慧型手機PA歷經長達1年左右的調整，庫存已趨於健康，且大陸智慧型手機品牌廠中低階手機在印度及非洲銷售增溫，回補庫存急單湧入，推升宏捷科5月合併營收躍增至1.97億元，月增66.13%，年增0.11%，為111年8月以來單月新高，累計前5月合併營收為6.57億元，年減33.91%。

宏捷科預估，第2季營收有望較第1季成長20%到30%，第3季亦有機會較第2季微幅成長。