智慧型手機PA歷經長達1年左右的調整，庫存已趨於健康，且大陸智慧型手機品牌廠中低階手機在印度及非洲銷售增溫，回補庫存急單湧入，推升宏捷科5月合併營收躍增至1.97億元，月增66.13%，年增0.11%，為111年8月以來單月新高，累計前5月合併營收為6.57億元，年減33.91%。
宏捷科預估，第2季營收有望較第1季成長20%到30%，第3季亦有機會較第2季微幅成長。
智慧型手機客戶回補庫存急單湧入，砷化鎵廠宏捷科(8086)5月合併營收回升至1.97億元，月增66.13%，年增0.11%，為111年8月以來單月新高，宏捷科預估，第2季合併營收可望季增20%到30%，第3季亦有機會較第2季微幅成長。
智慧型手機PA歷經長達1年左右的調整，庫存已趨於健康，且大陸智慧型手機品牌廠中低階手機在印度及非洲銷售增溫，回補庫存急單湧入，推升宏捷科5月合併營收躍增至1.97億元，月增66.13%，年增0.11%，為111年8月以來單月新高，累計前5月合併營收為6.57億元，年減33.91%。
宏捷科預估，第2季營收有望較第1季成長20%到30%，第3季亦有機會較第2季微幅成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。