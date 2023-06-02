面對全球2050碳中和趨勢及挑戰，中鋼結合「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營發展雙主軸，淬鍊「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，積極推動數位轉型及低碳轉型。行政院鄭文燦副院長在經濟部加工出口區管理處楊伯耕處長陪同下，周五前往中鋼視察指導，並由中鋼翁朝棟董事長、王錫欽總經理、黃建智執行副總經理及中鋼企業工會陳春生理事長等共同引導參觀研發成果展示廳及鋼化聯產先導工場。

視察行程，由王總經理以「高值化精緻鋼廠與數位轉型」為主題向鄭副院長一行簡報，說明中鋼依客戶需求及產業趨勢開發具高技術含量、高獲利能力及高產業效益之精緻鋼品，包括高值手工具鋼、跨世代車用鋼及超能效電磁鋼等，並舉例超能效電磁鋼採用中鋼自行研發之自黏塗膜技術，更能強化該鋼種具備之低鐵損及高磁通特性。數位轉型部分，王總經理說明中鋼在營運、生產及設備等3大領域規畫智能化系統，已完成133項公司級專案，年效益達新台幣12億元，並舉例2020年中鋼貳號高爐大修時於爐內建置智能化感測器及引進AIoT技術，啟動煉鐵智慧中心27項智慧模組，每年減排溫室氣體1.134萬公噸。翁董事長補充說明，中鋼今年成立「數位轉型推動小組」，導入先進數位科技、開發及應用各種智慧化方案，精進生產、維護、品管、銷售等各項作業，優化流程及商業模式，提升公司產銷設施及經營管理韌性。

鄭副院長參觀研發成果展示廳時，對於中鋼強大的研發能量帶動關連性產業發展表達高度肯定。鄭副院長指出，中鋼開發的薄頂規電磁鋼片可做為電動車馬達用鋼，輕量化高強度汽車用鋼可大幅減輕車體重量。此外，中鋼投入國防產業用鋼研發，包括潛艦用鋼、雲豹甲車車體所需的抗彈鋼板，進一步協助國家提升國防實力。而近年來最夯的綠能產業，中鋼也參與在其中，所研發的綠色能源用鋼及投入離岸風電產業在地化，為國家發展綠能貢獻心力。鄭副院長視察鋼化聯產先導工場時，勉勵中鋼除了積極減碳及發展碳循環經濟外，也要持續努力研發拓銷低碳及碳中和產品，引領台灣鋼鐵產業鏈提升國際競爭力。