電動車大戰愈演愈烈，台灣福斯汽車看準台灣商業潛力，以及經過審慎評估後，福斯汽車全球銷售、行銷暨售後服務董事Imelda Labbé今日宣布，預計在2024年第二、第三季，在台灣導入純電休旅ID.4和跑旅ID.5，加入這場銷售大戰，屆時將以德國原廠最新技術為標準，提供高續航里程、高功率輸出與快速充電配備，憑藉物有所值的電動車，達到消費者需求，展開純電新篇章。

隨著產能回穩，台灣福斯汽車截至今年五月底為止，累積交車量近5500台，與去年同期相比，成長超過75％，成績斐然，更將挑戰年度銷售超過13000輛，劍指歷史高點。Volkswagen不僅提供純正德藝車款，同時致力融入消費者日常生活，傳遞人與車的深度情感連結，將多元、自信和創新的精神，完整落實Love Brand擁車旅程。台灣福斯汽車秉持此理念，優化顧客體驗，自「福斯人禮遇計畫」推出至今，人數勇破十萬大關，超過80％的車主成為會員，忠誠度再立新高。

此外，Volkswagen R車系深受台灣消費者喜愛，總銷售量高居全球前五，而性能車系佔總銷售量20％，亮眼銷售成績獲得原廠重視，福斯汽車全球銷售、行銷暨售後服務董事 Imelda Labbé 特別親訪台灣，宣布2024年第二、三季，計劃導入首款純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5，展開台灣電動車市場布局。 Volkswagen積極投入大量資源於現行燃油車和全新電動車，延續先進造車技術，符合歐盟七期環保法規，挹注資金於電池研發和電動車生產，給予消費者德國汽車工藝精髓與移動新科技。

自全球疫情解封、產能趨穩以來， Volkswagen 23年式全車系大量到港，成就不凡交車成績，截至今年五月底，已達到近5500輛交付量，成長率突破去年同期逾75％，其中德藝休旅The Tiguan五月掛牌數更直衝近千台，因而，台灣福斯汽車立下超過13000輛的年度交車目標，期望締造歷史新高。自五門掀背車款The Polo至絕美旗艦轎跑The Arteon，Volkswagen 以完整產品編成，滿足消費者全方位需求。

同時，Volkswagen車款搭載Level 2自動駕駛等級的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，以及IQ.LIGHT智慧燈組，提供駕駛最佳照明視距，進一步守護行車安全，車內則配有全邏輯數位儀表板、MIB模組化資訊娛樂系統，賦予更加直覺與數位化駕馭樂趣，齊全配備和物有所值的德藝車款，榮為消費者唯一購車首選。

台灣福斯汽車以創新技術打造德系車款，並且感謝車主長期陪伴，「福斯人禮遇計畫」會員人數勇破十萬大關，致力傾聽車主心聲，為此擴展My Volkswagen APP功能，增進LINE線上服務，化身完美車輛管家。不僅如此，台灣福斯汽車積極布局全台網路，繼新北市林口和東台灣台東快捷保修站成立，再於台中大里、苗栗頭份、台南和屏東設立新據點，讓車主享有最便捷的售後服務。而中古車部分，Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車下半年將更新識別為CPO（Certified Pre-Owned），嶄新風格與高規格軟硬體設備，希望透過活力自信的品牌風格和貼心服務，帶給首次購入Volkswagen中古車之車主截然不同的消費感受。

除了精緻化消費者體驗，Volkswagen再造各式德藝之作，以先進技術強化MQB 模組化橫置引擎平台，精進燃油車款節能效率，以符合歐盟七期法規，追求減碳永續願景。為加快純電化的腳步， Volkswagen計劃於2026年之前，注入180億歐元資金（約新台幣5900億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括ID.2all概念車、ID.3 、ID.4 、ID.5、品牌旗艦ID.7和純電商旅ID. Buzz，並且陸續擴編ID.系列之性能車款GTX，更為ID.系列量身訂製APP550全新電能驅動系統，予以強大性能，拓展產品編成，吸引車迷的喜愛。