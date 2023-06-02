台中賴姓高中生命案，因賴母控告夏家父子謀財害命，牽扯出名下30筆房產曝光，外傳已引發黑道覬覦，賴母委任律師許哲維今天表示，賴母會擔心人身安全，已請轄區警方幫設置1個臨時巡邏點；台中第五警分局回應表示，警基於維護秩序、治安考量，5月27日即已設置臨時巡邏點。

18歲賴男生父在生前即陸續贈與他30筆房產，賴父今年4月下旬過世，長期處理賴家房產的代書之子夏男在5月4日以「教導處理房產」為由，一早就帶賴出門，兩人9時到戶政所登記結婚後2小時後，在夏家位於旱溪西路大樓離奇墜樓身亡。

5億高中生之死，外傳死者家產引發黑道覬覦，賴母委任律師（右）表示，因賴母（左）感到不安，已向警方申請設置臨時巡邏點。（資料照片）

賴母在19日在議員及律師陪同下開「上億遺產，奪命疑團」記者會，控告夏家父子涉嫌謀財害命，且賴的30筆房產所有權狀遭夏父扣留不還。

經媒體報導，除扯出賴是賴母與公公所生的離奇身世外，賴男擁有30筆房地產一事曝光，外傳市價不僅5億元，恐已逾倍。

全案持續延燒，有自稱賴家子女投訴媒體，痛批賴母並曝黑歷史，外傳因龐大財產曝光，已引發黑道覬覦。許哲維今天對此回應表示，因賴母擔心不明人士到住處探看，感到不安，已向警方申請設置臨時巡邏點。

台中市第五警分局表示，考量安全維護、治安及秩序，已在5月27日於賴母住家設立臨時巡邏點，轄區警力將不定時巡邏，但目前尚未接獲騷擾等事件報案。