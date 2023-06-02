國民黨高市議員陳麗娜2日指控高市府消防局政風室主任趁著午休時間性騷下屬，對女同事摸胸，隨後還起身用下體碰觸受害者，而市府相關單位未有緊急保護措施、性平會處置不公。對此，高市府表示，將依性別工作平等法調查，近日結案，若涉及不法一定嚴懲。

高市府人事處表示，該案發生於工作場域，當事人4月11日提出性騷申訴後，消防局隨即依性別工作平等法和相關標準作業程序，4月12日通報人事處，會同政風處啟動調查並採取確保申訴人的有效措施。依性別工作平等法規定，案件需於2個月內完成調查，此案尚在調查中，近日即可完成調查。如果被申訴人涉及不法，市府定會採嚴懲處分。性平辦公室則表示，會針對相關局處處理本案過程有無疏失，介入調查。

人事處指出，當事人3月27日向消防局申訴遭主管言語咆嘯，後於4月11日提出職場性騷申訴。消防局受理性騷申訴後，即依性別工作平等法13條規定，採取補救措施，包括依據當事人要求，安排獨立的午休空間，並依申訴人的意願，調整其工作地點，並無民代所謂拖延2個月都未處理。

市府人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後7日內啟動調查。此案消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報。除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。

據悉，該名政風室主任於2019年從高雄市政府交通局政風室主任，調任到高雄市政府消防局，他已於今年2月份提出退休申請，預計7月退休。對此，人事處表示，相關調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

人事處表示，消防局調查小組7名成員中，女性代表有4人、男性3人，成員也包括律師等專業人士。有關申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。

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