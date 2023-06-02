中租控股旗下合迪（股）公司今（2）日完成3年期新台幣73.5億元聯合授信案募集。由中租控股兼合迪公司董事長陳鳳龍與合作金庫銀行董事長雷仲達代表銀行團簽約，該資金主要用途為償還金融機構既有借款，及充實中期營運週轉金。

本次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行，並由遠東國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、華南商業銀行、全國農業金庫、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行共同參與。因參貸踴躍，最終以新臺幣73.5億元完成募集。

此外，本案將永續指標納入聯貸條件，若合迪母公司中租控股入選「道瓊世界永續指數」成分股，且其ESG年度分數在「環境、社會、企業治理及經濟 」等3大類評比達成指標，合作金庫銀行則給予相對應利率優惠，雙方透過授信條件搭配，以具體行動共同為永續金融盡一份心力。

合迪公司成立於1987年，專注於運輸車輛與營建機具的利基市場，憑藉著對融資與汽車市場深入了解的優勢，投入以自小客車為主的汽車分期付款市場，之後陸續成功開發貨卡車、移動式吊車及營建機具等特定標的物分期市場。

近年來，運輸車輛與營建機具已發展成為合迪公司主力經營的市場，且經過多年市場深耕發展，2022年惠譽國際信用評等公司續確認合迪公司的台灣長期評等為「A＋(twn)」，長期評等的展望為穩定，成長動能強勁，經營策略穩健。

《天下》雜誌2023年的2000大企業調查，在服務業裡的機械及設備租賃行業別裡，中租控股排名第1名、合迪為第6名，歷年的服務業總排名，也持續進步與成長。