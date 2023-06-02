5歲就出道的雙胞胎女團「左左右右」，憑藉著可愛形象吸引不少粉絲喜愛，但之後為了學業，已淡出演藝圈多年，如今已長成美少女的她們，今（2日）參加國中畢業典禮，近況曝光引起熱議。

「左左右右」的監護人及代理人今在她們共同的IG發限時動態，透露兩人畢業了，只見左左右右留著相同的髮型，齊瀏海、紮起馬尾，穿著白色襯衫和深藍色百褶裙，看上去還有些稚氣可愛，但也長成青春期少女。

左左右右國中畢業近照曝光。（圖／取自zony.yony的IG）

「左左右右」5歲時出道，因翻唱韓國女團Crayon Pop《bar bar bar》爆紅，可愛模樣讓人印象深刻，不僅多次登上各大綜藝節目，更4度受邀參加美國電視脫口秀節目《艾倫秀》。

左左右右現重心都放在課業上。（圖／本報系資料照）

去年2人為了公益單曲獻唱，並透露為了全力衝刺課業，一週住校五天，近期目標是好好讀書和練舞，計畫升上高中後，便開始學習創作，以累積演藝能量，「長遠的目標，當然是重返小巨蛋」。如今她們國中畢業，也讓大家期待之後可以看到不同的面貌。