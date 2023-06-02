國民黨台北市議員徐弘庭在市政總質詢時，揭露文山區福德坑環保復育公園周圍，最近從3年接連被不肖業者偷倒垃圾，前年與去年環保局分別清運了2.5噸，不過今年1至4月則是爆增至11噸，就連環保局在現場設置的移動式監視器也被偷走，根本視公權力於無物。對此台北市長蔣萬安允諾，責成警察局與環保局一同處理，一個月內會在現場設置好監視器與圍籬，並且持續追緝偷倒垃圾的業者。

國民黨台北市議員徐弘庭揭露，文山區福德坑環保復育公園旁，長期遭到不肖業者偷倒垃圾，今年1至4月更是被傾倒多達11噸廢棄物。（徐弘庭辦公室提供／丁上程台北傳真）

徐弘庭表示，位在文山區的福德坑環保復育公園，最近3年幾乎快變成私人垃圾掩埋場，雖然距離木柵焚化僅只有5分鐘車程，但該地連續3年疑似都被特定集團偷倒垃圾，甚至一年比一年更嚴重。除了前年與去年分別被倒了2.7噸及2.5噸的垃圾外，光是今年的1月到4月間，就被偷倒了11噸的廢棄物。

國民黨台北市議員徐弘庭揭露，文山區福德坑環保復育公園旁，長期遭到不肖業者偷倒垃圾，今年1至4月更是被傾倒多達11噸廢棄物。（徐弘庭辦公室提供／丁上程台北傳真）

徐弘庭更進一步揭露，環保局為了查緝偷倒垃圾的元凶，在當地設置了移動式監視器，結果誇張的是居然連監視器設備都被人偷走，根本是藐視公權力。徐弘庭強調，要上山到該地傾倒垃圾，僅只有3條路可以走，當時他要求柯市府要追查亂丟垃圾的車輛，但後續卻遲有作為，因此要求蔣市府應重新設圍欄及裝監視器。

國民黨台北市議員徐弘庭揭露，文山區福德坑環保復育公園旁，長期遭到不肖業者偷倒垃圾，今年1至4月更是被傾倒多達11噸廢棄物。（徐弘庭辦公室提供／丁上程台北傳真）

蔣萬安表示，不容許這種違法事情發生，嚴重挑戰公權力的行為無法接受，會要求警察局、環保局橫向聯繫，1個月內找到並逮捕亂倒垃圾業者或集團，並在上山道路設5支監視器，保證不會被偷走。北市警察局長張榮興說，會全力偵辦。

環保局則解釋，議員所說的11噸垃圾已於4月中旬清理完畢，之所以會多達11噸，是因為多數廢棄物是以「木製棧板」居多，不排除是來自於工廠的廢棄物，且疑似是台北市以外的區域越界偷倒垃圾，目前已經與警方合作，會在當地架設監視器與護欄，並會加派人力於該地巡查，若未來查獲違規傾倒垃圾的車輛，將會依廢棄清理法開罰3萬元到30萬元。

環保局說，前年2.7噸、去年2.5噸以及今年的11噸垃圾，並非持續堆積於該地，而是環保局接獲通知後，隨即派人前往該地清運，全數累積下才造成如此龐大的數目。環保局也坦言，透過垃圾的種類與內容物，初步判定應不是單一集團或同一人所為，也很有可能是因為鄰近公墓，有民眾或是不肖業者偷倒垃圾，後續都會持續進行勘查。