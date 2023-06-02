股票上櫃的鋰電池廠「天宇工業」傳出內線交易疑雲，檢調獲報，指天宇公司2019年公告擬間接出售夏普公司100％股權，並售其100％持有之天宇通訊科技(昆山)，估獲利3.41億元的利多訊息，有不少公司高層家人及員工在禁止交易期間提前搶購天宇股票，共計獲利數十萬元，涉嫌內線交易。台北地檢署2日指揮新北市調查處兵分8路搜索，依違反《證交法》約談天宇吳姓董事長、吳姓總經理共7人調查。

網路資料顯示，天宇工業股份有限公司成立於1983年10月1日，並於2011年掛牌上櫃，為鋰電池模組及電源供應器之製造商，產品主要應用在手機、手提電腦、平板電腦及各式3C電子產品等。

2019年4月間，天宇公告擬出售間接持有之Sharp Developments Limited(夏普)100％股權，並間接出售夏普公司100％轉投資之天宇通訊科技(昆山)有限公司，天宇擬以現金為對價，透過Million Gold Developments Limited出售夏普公司100％股權予MILLION HONOUR INTERNATIONAL LIMITED，交易對價暫定為人民幣8238萬7500元，預估獲利3.41億元。

但檢調據報，天宇在公告此一利多訊息前，有不少天宇公司高層家人及員工在禁止交易期間提前搶購天宇股票，總計獲利數十萬元，涉嫌內線交易，涉犯《證券交易法第》171條第1項第1款的內線交易罪嫌。

北檢今指揮調查局新北市調查處執行搜索8處，訊問天宇吳姓董事長、吳姓總經理共7人。