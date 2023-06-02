我國目前提供45歲以上至未滿70歲婦女，以及具乳癌家族史的40歲以上至未滿45歲婦女，可享每2年1次乳房X光攝影檢查。立委王婉諭、林為洲等人近日關切公費篩檢門檻是否有望下修，以因應乳癌年輕化趨勢，國民健康署長吳昭軍表示，專家會議認為成本效益需要再評估，將持續關注國際做法並討論。

乳癌是我國女性癌症發生率第一位、死亡率第二位，發生高峰為45到69歲。國健署指出，近年來乳癌發生率呈現上升，但死亡率沒有隨之增加，歸功於早期發現、早期治療。乳房X光攝影是目前實證有效的篩檢工具，目前提供45歲以上至未滿70歲婦女以及具乳癌家族史的40歲以上至未滿45歲婦女，可享每2年1次乳房X光攝影檢查。

王婉諭日前在立院質詢時表示，乳癌好發年齡持續下降，希望衛福部研擬降低補助年齡至40歲。國民黨立委林為洲也詢問，如將補助對象由45歲降至40歲、具家族史者由40歲降至35歲，一年將增加多少經費？衛福部長薛瑞元當時回應，目前每年篩檢約花費新台幣10億元，整體篩檢年齡降低5歲後，粗估增加2、3億元。

吳昭軍表示，日前已召開專家會議，專家認為，年輕乳癌發生率較低，目前並不建議篩檢年齡下修；若要將篩檢年齡下修，需要再評估成本效益，將持續關注各國做法並持續討論。

台灣乳癌醫學會榮譽理事長曾令民指出，日本、韓國等亞洲國家，已將乳癌篩檢門檻下修到40歲，台灣是否比照下修，需要相關單位可做政策評估，但須考量整體經濟效益，例如花多少錢可以得到多少好處。

國健署癌症登記資料顯示，乳癌發生年齡中位數在20年間增加7歲，從91年的49歲到109年的56歲。曾令民強調，由於乳癌發生率上升，各年齡層都增加很多，因此會看到很多年輕型乳癌患者，但不代表乳癌年輕化。