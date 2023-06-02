貴陽與臺灣有著相同的中華文化背景，同時各自也將其獨特的地方美食文化發揚。黔菜為貴陽地方菜系，以其鮮、辣、香、酸、醬，濃郁醇厚口味聞名。當地得天獨厚的好山好水，孕育出豐饒食材，再以獨特的烹飪技法：醃漬、釀、燉、燒、爆、炒，所得千滋百味且民族氣息獨厚黔之味。

臺灣美食則融合了閩南、客家和原住民等多個文化要素，成為了一門獨特的菜系。以其甜、酸、鹹、香、辣的口味而聞名，品嚐每一口臺灣菜的同時，皆能感受到台灣多元的文化與歷史。

雖然貴陽和臺灣有著不同的口味和風格，但它們都完美的將當地的文化融合於美食中，各有其獨特之處，值得品嚐和探索，在各地都有不少的饕客前來品嚐這兩種美食。

美食裡的築台情誼：「寶島阿嬤」台灣餐廳

在貴陽有兩家別樣的臺灣菜餐廳，融合當地人口味，保留臺灣菜系的特色。

位於貴陽市恒峰步行街「寶島阿嬤」臺灣餐廳的老闆邱智良，2010年定居貴陽，邱智良說：「貴陽和臺灣苗栗很像，好山好水，走過大陸多座城市，貴陽讓他有回家的感覺。」在堅持臺灣原味的基礎上，「寶島阿嬤」餐廳還會融合本地的特色，一些口味偏甜的臺灣菜，就會適當按比例調味，甜度降低，辣味增加，以更好地融入貴陽市民的口味。民以食為天，兩岸一家親的交流也可以從美食開始。

臺灣美食──新竹貢丸湯。寶島阿嬤餐廳特加辣椒蘸料，融入當地人喜辣特色 。（圖／旺北金津提供）

無論是臺灣還是貴陽，美食都是人們生活中不可或缺的一部分。臺灣以其創意和多樣性而受到世界各地的關注，而貴陽則以其麻辣和酸辣的口味讓人難以忘懷。無論你是喜歡臺灣小吃的獨特風味，還是對貴陽辣味的熱愛，這兩個地方都是一個美食天堂。