玉山文教基金會攜手國立臺灣美術館推動「藝童玩美教育計畫」，首場活動於今（2）日啟動，國美館廖仁義館長與玉山文教基金會王志成執行長連袂到場，七星國小張若蘭校長也帶領42位師生響應參與。

玉山文教基金會執行長王志成表示，此計畫與和國美館合作，採取不同以往的藝術參與活動，內容精緻、互動深化的課程安排，並將與國美館展開長期合作的夥伴關係，共同為推動藝術教育紮根盡一份力，提供學童「走出校園，進入美術館」的體驗。

國美館館長廖仁義也表示，「國美館將提供學童一趟精心規劃、資源豐足的藝術之旅，創造一個孩子童年的美好記憶。藝術下鄉是美術館很好的outreach服務，但集結美術館資源提供鮮少機會到館參觀的孩童一次精采深刻不打折扣的美術館學習之旅，相信是更滋養的藝術教育紮根行動。」

首場活動除了參觀館方當期臺灣土•自由水—黃土水藝術生命的復活展，互動式導覽活動加上繪本區立體書，提供沉浸式的感官體驗，擴展孩子們對雕塑藝術的理解與表現想像。館方也邀請年輕雕塑藝術家擔任活動藝術教師，揭曉雕塑創作流程的工序、模具與工具，帶領學童認識黃土水最經典作品「水牛群像」淺浮雕技法並且進行自畫像浮雕創作。

「藝童玩美教育計畫」將陸續邀請臺中市清水區東山國小、后里區七星國小及太平區頭汴國小3所玉山圖書館師生，分5梯次走入國美館。課程設計配合導覽主題，善用美術館館內的教育資源，結合臺灣兒童藝術基地寓教於樂的相關設施，或繪本區的豐富館藏及志工說故事能量，讓偏鄉學童實地體驗藝術的多元之美。