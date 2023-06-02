有些人做事比較注重個人利益，在進行團體合作時，容易成為絆腳石，有的人雖懂得顧大局，照理來說，在團體間應受歡迎，但卻不被欣賞。《靈匣網》分享4個性格溫柔，做事會顧整體利益的星座女，但有時卻因太囉嗦或心思太敏感，反而讓人反感。

▎雙魚女

雙魚女溫柔又敏感，有著很強的同情心，能準確感受旁人的情緒變化，遇到事情時不會只考慮自身利益，懂得顧全大局，站在團體或家庭的角度去思考問題，此外又善於溝通，懂得如何用洽當的方式與人交流，不過她們有時較情緒化，容易受外界影響，甚至出現道德綁架的行為，所以雖然她們個性溫柔，但有時不太能獲得欣賞。

▎天秤女

天秤女工作上總扮演調解者角色，協調各方的利益關係，面對家庭時會竭盡所能，營造和諧氣氛，身為交際高手的她們，能與各種人建立良好關係，處理事情考慮周全，注重整體利益，在協調矛盾、管理團體等方面，都能以最公平的方式達到共贏效果，不過她們太喜歡說教，總是以自己的角度去評判他人的對錯，反而容易引起別人不滿。

▎巨蟹女

巨蟹女心思細膩又溫柔，對於家庭有很重的責任心，很關心家人與朋友，在處理人際溝通、協調團隊時，態度也都很溫柔，而不是採取強勢或冷漠的態度處理，工作方面是團體中的組織者，能發現成員們的專長並放於合適的位置，不過她們卻太過敏感，常因小事影響自己和周圍人的心情，雖然不會發脾氣，但負面情緒讓人感到不適。

▎金牛女

金牛女務實又穩重，會用自己的方式來表達，但不會採取強勢或侵略性較高的方式與人交流，由於她們理性又實際，做事時講求的是穩定，喜歡有條不紊地完成任務，一方面考慮大局，另一方面穩定局勢，與人相處也不太會發脾氣，不過思維卻太古板，不敢挑戰新鮮事物，總是用老方法解決事情，讓身邊的人覺得過於保守。