大陸外交部網站消息，中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝2日舉行吹風會，向各國駐中國大陸使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯情況。中方認為，只要和平有一線希望，就應積極作出努力。只要是有利於緩和局勢、推動談判的事，中方都願意去做。

李輝通報了訪問期間同有關國家領導人和外交等部門負責人溝通交流情況，表示各方均積極評價中方勸和促談努力，讚賞中方推動和平解決危機的真誠願望和所做貢獻。當前烏克蘭危機形勢仍充滿不確定性。

中方認為，只要和平有一線希望，就應積極作出努力。只要是有利於緩和局勢、推動談判的事，中方都願意去做。中方將繼續落實好習近平主席「四個應該」「四個共同」和「三點思考」等立場主張，加強同各方對話交流，不斷凝聚共識、積累互信，推動形成更大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決貢獻中國大陸智慧和力量。

李輝並同出席吹風會的使節進行了交流。