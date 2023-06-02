澎湃新聞報導，中國大陸外交部就「俄烏衝突開展斡旋」在北京國際俱樂部舉辦臨甲七號沙龍媒體吹風會，中國政府歐亞事務特別代表李輝介紹其為期12天的訪歐之行。

有記者提問，《華爾街日報》報導，西方官員稱中國提出了一項讓俄羅斯擁有烏克蘭部分地區領土的協定，但是烏克蘭外長庫列巴表示，根據他與各方接觸，沒有任何國家表示上述報導提到的表態，對此，李輝表示，不知道《華爾街日報》所謂知情的西方官員指的是誰，但相關報告完全不符合事實。中方在烏克蘭問題危機問題上，堅持客觀公正的立場，積極勸和促談，始終站在和平、對話、公正一邊。

李輝稱，中方關於烏克蘭危機的立場得到包括俄羅斯、烏克蘭雙方在內的國際社會廣泛理解和支援。在訪問烏克蘭期間，李輝和代表團同烏克蘭的外長庫列巴進行了友好坦誠的溝通。烏方感謝中方為勸和促談、勸和止戰發揮積極作用。讚賞中方呼籲尊重主權、領土完整和遵守聯合國憲章宗旨原則。

「庫列巴外長本人做出澄清，說明《華爾街日報》有關虛假報導不僅完全不符合事實，明顯是在挑撥中國和烏克蘭的關係。」李輝強調，中國不是烏克蘭問題的當事方，不會做拱火澆油的事。中方同各方繼續加強對話，為勸和促談發揮建設性作用。

5月15日至26日，李輝訪問了烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行了廣泛的接觸和交流，闡述了中方的立場主張，聽取各方意見建議，凝聚更多國際共識。