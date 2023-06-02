台灣人壽旗下子公司中國信託資融攜手BMW台灣總代理汎德，針對不同年所得的消費者，量身打造低頭款、低月付的多元購車方案，讓新世代消費者提前圓夢把BMW開回家。只要信用正常、有正當職業與穩定收入，小資上班族也能與企業主一樣同享BMW駕馭樂趣。

根據美國「消費者報告」（Consumer Reports）雜誌與J.D.Power市調公司車輛可靠度111年調查報告，BMW不僅評為表現卓越，更高居德系三大豪華汽車品牌之首，是許多人的夢想車款；而交通部110年自用小客車年齡調查顯示，逾27％車主未滿40歲，為了滿足年輕世代購車的多元需求，中國信託資融與汎德跨界合作，突破傳統分期作法，以輕鬆入主為服務核心，提供準車主「自由駕馭」與「輕鬆駕馭」多元智選財務專案，讓新世代能以低門檻完成購車升級夢想，近一年已有約600人透過此項財務專案成為BMW車主。

中國信託資融為BMW指定財務分期合作夥伴，申請人可以依照個人收入所得與資金規劃，選擇適合自己的低頭款與低月付款項目，再搭配48期分期付款與尾款支付，即可組合出輕鬆月付的購車財務分期方案。以新臺幣（下同）313萬元BMW X3 xDrive30i M Sport車款為例，消費者如選擇「輕鬆駕馭」方案，以99000元低頭款搭配低月付29900元及尾款，即可輕鬆擁有。

BMW集團持續成就最強豪華電動車銷售殊榮，不僅在2022年拿下全球豪華品牌銷售冠軍寶座，2023年更再創電動車銷售高峰，BMW在新世代電能車款的優異實力及完整的產品陣容帶動之下，電動車於2023年Q1銷售成長達到驚人的112.3％，全球共交出55979輛新世代純電車款，同時BMW也期望在2030年以前達成電動車型銷售佔全球總銷量的50％目標，將永續理念提升至更高層次。

BMW總代理汎德同樣以全面且超前對手的新世代電能車款策略，持續引進全新BMW iX、i4、i7以及iX1等多款擁有優異產品實力的新世代電動車，全新BMW iX自上市便獲得眾多消費者的青睞，不僅於2022年榮登台灣市場豪華電動車銷售冠軍寶座，2023年更延續勢如破竹的氣勢，在全新BMW i7豪華純電旗艦及BMW iX1純電運動休旅正式發表後，BMW於2023年截至5月底電動車銷售再次拔得頭籌，成為2023年1-5月台灣市場豪華電動車銷售冠軍。同時，BMW總代理汎德更持續強化台灣市場電動車產品陣容，即將於今年底正式導入全新BMW i5豪華純電房車，結合BMW iX、i4、i7及iX1豐富且強大的產品陣容，成為台灣市場豪華汽車品牌電動車款購車首選。