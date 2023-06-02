新光金9日將舉行股東會改選董事，經營權大戰已進入最後倒數階段，市場關注新光金經營權未來是否變化。

台新金舉行淨零論壇，會前媒體詢問「對於新光金改選看法」等問題，由於會議時間已開始，加上敏感議題，吳東亮不發一語，直接進入會場，未直接回應媒體堵訪；會中離場時也未有談話。

台新金控淨零電力論壇與工商協進會合辦，也是吳東亮近期少數公開露面的場合，但僅聚焦於論壇主題，並未針對其他議題發表看法。

吳東亮致詞時表示，近年來，世界各國不斷強化各種淨零措施，低碳基礎建設也成為跨國企業投資選址的重要指標；而台灣是外貿導向型經濟體，「淨零電力」更是維持供應鏈關鍵地位的要項，吳東亮特別號召工商界一同投入電力淨零的資源，加快技術突破以及落地應用，而不是只靠台電的推動。

媒體也問到，去年台新金曾遞意向書開價，未來是否再提？林維俊則說，去年是新光金董事會通過議案，台新金是被動回應議案，而此議案有時效性，去年就已結束，後續是否要新進度，也是要新光金提出，「我們沒有任何角色」。

對於新光金改選議題，林維俊重申，上次法說會就已提過，台新沒有任何角色，現在是新光金內部兩派股東有不同意見，各自在爭取股東支持，「跟台新一點關係都沒有」，台新沒有任何角色。