有「挪威清新小王子」之稱的佩德艾利亞斯來台音樂節獻唱（索尼音樂提供）

有「挪威清新小王子」之稱的佩德艾利亞斯將於3日在So Wonderful音樂節開唱，他提前兩天抵台體驗台灣文化，並於音樂節前夕接受記者聯訪，他帶著吉他，一身輕鬆打扮出席記者會，被問到中文學得如何，他頗流利地再次說出：「小姐真水！」（台語），但接著害羞補充：「我有努力，但中文太難了馬上又忘記！」

今剛好是佩德出新歌〈划船〉（Row Your Boat）的日子，他現場拿起吉他清唱。另外，他也說自己很喜歡韋禮安的作品，特別練習《如果可以》的英文版，完美演繹，連韋禮安本人都在社群媒體轉發說讚，佩德聽聞自己的表現被讚美像是「吞CD」一樣完美，他大笑表示：「我喜歡這個說法」。

提到來台灣目前的感想，佩德艾利亞斯表示「真的是蠻潮濕的」，但也說自己喜歡夏天勝過於冬天，畢竟挪威很冷，熱一點他可以接受。他在台這兩天去吃了不少好料，也去嘗試了詹記火鍋，今晚打算去鼎泰豐嚐鮮，迫不及待。

佩德艾利亞斯個性親民也不吝分享，他舉起雙手向大家介紹自己的首飾及配件品牌，從珍珠項鍊到戒指等幾乎成為他的標準配備。佩德也分享身上四個刺青的意義，包括對音樂的熱情、家人的珍惜、挪威北方小島以及蝴蝶。當媒體分享台灣是「蝴蝶王國」，尤以鳳蝶聞名，佩德見到圖片非常喜愛，想要擁有一個台灣蝴蝶的刺青！佩德還推薦到挪威旅遊可以踩點奧斯陸歌劇院和走向大自然，希望歌迷們有機會都可以來挪威玩。