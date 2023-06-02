林襄（左）叫曾國城（中）講題時放大聲量，差點惹怒他，徐乃麟（右一）在旁阻攔 。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》本周迎來斥資百萬所搭建的新棚景首集播出，本集除強大主持陣容徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃和巫苡萱外，還邀請包括馬力歐、鍾欣凌、李懿、黃靖倫、蔡尚樺等充滿笑料的來賓加持，其中莫過於襄民敲碗已久的啦啦隊女神林襄為最大亮點，搭配2位助理主持人籃籃和巫苡萱組成樂天啦啦小分隊。

年初因特別企劃擔任開場表演嘉賓、參與一單元的林襄，這回首度全程參加，坦言：「雖然有些緊張，但相信自己的表現能幫助隊友贏得勝利。」未料遊戲中瘋狂當機、不斷遇到瓶頸。尤其「聯想三字經」關卡需由隊友提示推敲謎底，馬力歐和林襄搭檔猜題，結果卻成了馬力歐的「答題」個人秀，林襄則整場維持她招牌的甜美笑容，導致隊長徐乃麟看不下去，笑虧她：「拜託妳講講話，妳不是花瓶！」敵隊的城哥也順勢幫腔：「請問妳是看護嗎？」林襄一臉快哭的模樣回：「我想講，可是我講不出來啊！」崩潰反應笑爆眾人。

此集除了笑料不斷，其中一遊戲「大約在動記」，曾國城負責出題，且因林襄站較遠而主動貼心問她：「妳聽得到（我的聲音）嗎？」，林襄還真的直接要求：「你可以大聲一點！」這突如其來的命令式口吻不僅讓曾國城嚇傻眼，出乎眾人意料之外的反應，也引起了哄堂大笑。隨即林襄趕緊澄清自己聽力不好，才希望城哥的音量能更大一些，快速化解誤會和尷尬氛圍。