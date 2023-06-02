台北富邦勇士總教練許晉哲2日在PLG總冠軍賽媒體日提前放話，「我們沒有傷兵，18名球員全數到齊！」至於面對3日新莊開打的總冠軍賽G1，許總說：「我們例行賽全都輸在第四節，希望可以找到跟例行賽不同打法，全力完成3連霸。」

許晉哲強調，他跟國王實在太熟悉了，除了過去在國家隊帶過的楊敬敏與總經理毛加恩、管理洪志虎，包含洪志善、林金榜、戴維斯等人都是他在璞園帶過的球員，林書緯與楊興治也都待過勇士，「所以我們在例行賽碰上他們才打那麼辛苦。」

至於「野獸」林志傑在總冠軍賽上場時間問題，許晉哲表示，他只要求野獸上場「效果」，而不是野獸上場時間多寡，「我跟志傑溝通沒有問題，他在首輪G3打那麼多，也是因為當時他的狀況真的很好，另外張宗憲也在季後賽越打越好。」

將於11日歡度41歲生日的林志傑說：「我沒想過自己可以打到這個年紀，只是我的職業生涯每個階段，我都有不同的應對方式，接下來還要不要打，先等合約走完再說，現在我只想幫助富邦勇士建立3連霸的『王朝』，更享受打球樂趣。」

提到自己跟楊敬敏的對決，林志傑表示，總冠軍賽並非只有看這兩名老將在打，而是兩支球隊的對抗，他跟楊敬敏之間也都太熟悉了解，「現在我不敢去想自己狀況好壞，就是努力做好自我心理建設，也不知道自己會在今年總冠軍賽發揮到怎樣地步。」