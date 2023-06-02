2023年519豪雨造成新竹縣轄內西瓜、香瓜、洋香瓜部分損害，縣長楊文科指示縣府盡速協助受災農戶，在會同行政院農業會桃園區農業改良場及農糧署北區分署新竹辦事處及各公所辦理會勘後，報請農委會申請救助。農委會2日公告新豐鄉、竹北市、湖口鄉為辦理西瓜農業天然災害現金救助地區；新豐鄉、湖口鄉為辦理洋香瓜農業天然災害現金救助地區；新豐鄉為辦理香瓜農業天然災害現金救助地區。

農業處說明，受理農民申請辦理現金救助期間自2023年6月3日起至6月12日止，農業處籲請新豐鄉、竹北市、湖口鄉受災農友依照公告事項盡速向各該公所辦理救助申請。

詳細公告事項如下：

一、本次辦理農業天然災害現金救助地區及項目如下：

(一)竹北市：西瓜。

(二)湖口鄉：西瓜、洋香瓜。

(三)新豐鄉：西瓜、洋香瓜、香瓜。

二、本次救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，依下列額度標準予以救助：

(一) 西瓜(果樹一)：每公頃6萬2000元。

(二) 香瓜、洋香瓜(果樹三)：每公頃8萬元。

三、救助對象應符合下列規定：

(一)符合農業天然災害救助辦法(以下簡稱本辦法)第5條之農民。

(二)辦理救助項目損失率達20％以上者，依救助額度予以救助；未達20％者不予救助。

(三)短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

本次現金救助公告受理期限自2023年6月3日起至6月12日止，請受災農戶攜帶土地登記謄本或有效期間之土地委託經營或租賃契約書、身份證及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，本府已請各公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。