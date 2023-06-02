中國政府歐亞事務特別代表李輝5月中起訪問烏克蘭、法國、德國、俄羅斯等國家，斡旋俄烏問題。他2日在北京見記者表示，他相信無論是烏克蘭或俄羅斯，都沒有堅決地關起談判之門，但現在要各方談判仍面對很多困難，但中方願意考慮再派出代表團前往歐洲。

據路透引述李輝所說，烏克蘭危機的本質是歐洲安全治理矛盾大爆發，表示俄烏戰爭的升級風險仍然高，「我們感到雙方的立場差距很大。」但也指出中方願意考慮再派出代表團前往歐洲，以討論解決烏克蘭問題。

李輝表示，「各方必須確保核設施安全，並採取切實措施降溫」。他稱中方將繼續落實好中國國家主席習近平「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」等立場主張，加強同各方對話交流，不斷凝聚共識、積累互信，推動形成更大公約數，為推動烏克蘭危機政治解決貢獻中國智慧和力量。

中國外交部方面則引述李輝說，中方認為只要和平有一線希望，就應積極作出努力，只要是有利於緩和局勢、推動談判的事，中方都願意去做。