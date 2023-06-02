蕭煌奇於6月10、17日舉辦2場《逗陣的》演唱會，將和全方位樂團邀請新科金曲台語歌王王俊傑一同開唱，大夥從學生時期就合組樂團，感情深厚，昨（1日）首次練團，老友們一見面便互相吐槽，鼓手阿勇被踢爆「人如其名」，是全團最「好女色」的勇男，高中時曾經打0204電話，鉅額電話費讓媽媽差點暈倒。

昨大伙兒彩排結束聊不停，蕭煌奇索性開直播，邀粉絲一起抬槓，只見眾人越聊越起勁，還提到多年前的「恩怨」，大多是誰賺得比誰多？或者是誰成名比誰早？甚至連在表演時「不知情」（看不到）被剪進MV裡的地獄梗，都統統翻出來講；有趣的是，鼓手阿勇被踢爆高中時曾打0204（情色付費）電話，全員當場有獎徵答，邀粉絲猜阿勇當時打了鉅額電話費數字，沒想到居然大人猜中是新台幣2萬元，大夥驚呼：「30年前的2萬元耶，你好不孝啊！」全場笑成一團。

王俊傑與蕭煌奇皆是全方位樂團的第一代成員，創團時大家皆是十來歲的小伙子，歷經分分合合，團員們各自離團再合體，已經成為社會中堅的大家，對於失而復得的情誼都相當珍惜，大多團員已成家立業，因此能在照顧家庭之餘，老友們還能聚首一起練團、演出，都感到相當滿足！去年蕭煌奇和王俊傑雙雙入圍「金曲三三」，四座金曲歌王紀錄保持人蕭煌奇當時就推崇王俊傑得獎，喊話：「如果俊傑得獎，我們就一起開演唱會！」果然王俊傑一獲獎，蕭煌奇就開始籌備這場演唱會，還譜寫演唱會同名主題曲《逗陣的》邀麻吉們一起合唱，昨練團王俊傑還特別帶來金曲歌王獎座來給蕭煌奇摸一下，哥兒倆開心不已，為歌壇傳佳話！

直播中也提到當年大家一同租屋放器材，因為經費拮据，只夠承租舊公寓五樓的頂加，有次眾人表演回來，遇到巷內失火，計程車司機只能放他們在馬路邊，他們只能扛著樂器和器材，戰戰兢兢避過火災現場，再摸索走回家中五樓，回想起來變成笑談，大家都對青春往事懷念不已！蕭煌奇演唱會購票洽iNDIEVOX。