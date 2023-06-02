美國加州州立大學日前宣布來自台灣的62歲李明東博士擔任索諾瑪州立大學校長。李明東是台東人，也是故總統蔣經國到台東必吃的民間美味「同心居」水餃店第2代，地方聽聞消息直呼「台東囝仔不簡單」，家族與有榮焉。

前總統府顧問兼國會聯絡組組長陳清泉表示，李明東是台東老一輩懷念的同心居水餃店第2代，也是他在東海大學橄欖球隊學弟，「怎麼會有這麼美好的事，李明東在美國當教授了，今年7月大學正式校長」。

台東老一輩懷念的「同心居」水餃店第2代李明東（右2）日前獲聘擔任美國索諾馬州立大學校長，地方與有榮焉。圖為2022年李明東回台東和親友相聚，右1為李明東妹妹李明珠。（李明珠提供／蔡旻妤台東傳真）

李明東的胞妹李明珠今天表示，前幾天接獲哥哥告知此消息，台東所有親友都替他高興，畢竟能當上美國州立大學校長，對於台灣、甚至後山的小孩來說少之又少，「台東囝仔不簡單」。

李明珠說，雖然家裡可以支付他到美國留學經費，但哥哥堅持自己洗碗盤賺錢，哥哥堅持靠自己闖出一片天。她指出，哥哥並非學霸類型，曾說過「讀書不是唯一」，因此在學校爭取擔任班長、參與社團活動，美國教育方式「並非只有讀書才有發展」。她透露，哥哥還一度想投入政治參選，後來家人反對才打消念頭。

李明東念台東大學附設小學、台東高中，接著到台中念東海大學外文系，畢業後赴美留學，獲得肯塔基大學國際商務碩士學位和工商管理博士學位。

李明珠說，哥哥的目標很明確，曾設定50歲前要當上美國州立大學校長，因此在40幾歲時就當上索諾瑪州立大學的副校長，今年62歲獲聘校長。要在美國當上州立大學校長不容易，畢竟美國有些地方對移民還是排斥，「但哥哥就是有辦法融入當地生活」。

李明東的父親李忠祥與山東友人在台東縣政府附近開了同心居水餃店。蔣經國一次下鄉視察，從台東縣政府步行到附近市場，無意中看到這家賣水餃的小店，便低頭進入詢問店名由來。

老闆李忠祥告訴蔣經國，他們3個合夥人都是來自山東的同鄉，隨著國軍到台灣後3人決定在台東建立家園，既然要共同創業一定要同心，於是將店名取為「同心居」。蔣經國聽了很感動，從那次以後，每次到台東就會到「同心居」，李忠祥也成為蔣經國11名民間友人之一。

因為台東市區道路規畫，「同心居」24年前被拆除，3名合夥人也各自求發展，但是在台東鄉親的腦海中仍有1家「同心居」餃子店，現在第2代增添「台東囝當上美國州立大學校長」的美好記憶。