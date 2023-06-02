新光金6月9日改選，而台新金有提過合併意向書給新光金，台新金總經理林維俊表示，台新已經沒有任何角色，現在新光金內部兩派股東有不同意見，在爭取股東支持，台新在這件事上沒有任何角色。

林維俊表示，去年是新光金5月20日董事會通過議案，台新回應此事才會有non-binding offer(無拘束力報價)但具有時效性，時間已經結束了。

現在的情況是新光金內部改選，林維俊表示，與台新一點關係都沒有，至於是否有合併規劃？林維俊表示，未來不知道，但是台新金目前無任何角色。